Run color Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
Run color Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière dimanche 3 mai 2026.
Run color
Stade de Foot Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-05-03
2026-05-03
Tout public
Au programme: 5 km de fun à faire en marchant ou en courant, encore plus de surprises sur le parcours, une ambiance encore plus folle, et beaucoup, beaucoup de couleurs. Préparez les baskets, le sourire et l’énergie… ça va secouer à Éclaron! .
Stade de Foot Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est
