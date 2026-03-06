Run color

Stade de Foot Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Au programme: 5 km de fun à faire en marchant ou en courant, encore plus de surprises sur le parcours, une ambiance encore plus folle, et beaucoup, beaucoup de couleurs. Préparez les baskets, le sourire et l’énergie… ça va secouer à Éclaron! .

Stade de Foot Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Run color Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne