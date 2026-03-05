RUN DE LA FEMME DE PUISSALICON Puissalicon
RUN DE LA FEMME DE PUISSALICON Puissalicon samedi 7 mars 2026.
RUN DE LA FEMME DE PUISSALICON
71 RUE DE LA PROMENADE Puissalicon Hérault
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez nombreux participez à la deuxième édition du Run de la femme de Puissalicon dans le cadre de la journée des droits de la Femme. Deux courses de 13 km et 6 km sont proposées ainsi qu’une randonnée de 5 km. Retrait des dossards à partir de 8h30. Hommes Femmes enfants à partir de 8 ans. Rendez-vous à 8h30 sur la Promenade
Ravitaillement prévu à l’arrivée pour les coureurs et les randonneurs !
.
71 RUE DE LA PROMENADE Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 6 03 16 26 36 coursedelafemmepuissalicon@outlook.fr
English :
Come and take part in the second edition of the Puissalicon Women’s Run to celebrate Women’s Rights Day. Two races (13 km and 6 km) and a 5 km hike. Bibs available from 8.30 am. Men Women children aged 8 and over. Meet at 8:30 a.m. on the Promenade
Refreshments for runners and hikers at the finish!
