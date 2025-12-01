Run de Noël Aixplore Aix-en-Provence

Run de Noël Aixplore

Mardi 16 décembre 2025 de 19h à 22h. Scène en haut du Cours Mirabeau (Point de départ et d’arrivé) Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-16 19:00:00

fin : 2025-12-16 22:00:00

Le Run de Noël est un évènement caritatif, organisé par Aixplore Running Club, en faveur des enfants de l’Hôpital d’Aix-en-Provence à travers une collecte de jouets. 3 distances aux choix (5 7,5 10 km) le tout déguisé en mode Noël.

Chaque groupe sera encadré par les bénévoles du club. Le départ sera donné entre 19h30 et 19h45. Tous les participants devront porter une tenue aux couleurs de Noël rouge, vert, bonnets de Père Noël et accessoires festifs seront donc de rigueur pour cette course de fin d’année.



Après la course, un ravitaillement sera proposé aux participants pains d’épices, bûches, chocolats chauds et autres spécialités de Noël. Le montant total de la collecte sera annoncé. .

Scène en haut du Cours Mirabeau (Point de départ et d’arrivé) Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 52 17 83 aixplorerunningclub@gmail.com

English :

The Christmas Run is a charity event, organized by Aixplore Running Club, in aid of children at the Aix-en-Provence Hospital through a toy drive. a choice of 3 distances (5 7.5 10 km), all dressed up in Christmas mode.

