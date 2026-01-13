Run et Rando Saint Valentin Salle des fêtes Laviron

Run et Rando Saint Valentin

Salle des fêtes Rue de la Salle des Fêtes Laviron Doubs

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 23:00:00

Date(s) :

2026-02-06

En partenariat avec l’association Team510 de Pierrefontaine les Varans, Cyrille Jillard, auto entrepreneur éducatrice sportive, organise un événement nocturne sur le thème de la Saint Valentin.

Rando de 6km et course nature de 10km.

Accueil à partir de 18h.

Départ course en duo 10km à 19h, chronométrée par nos soins

Rando ou course de 6km juste après les coureurs.

Récompenses podiums

Lot offert à chaque participant

Marché local

Buvette et restauration .

Salle des fêtes Rue de la Salle des Fêtes Laviron 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 25 68 29 cyrille.jillard25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Run et Rando Saint Valentin

L’événement Run et Rando Saint Valentin Laviron a été mis à jour le 2026-01-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS