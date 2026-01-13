Run et Rando Saint Valentin Salle des fêtes Laviron
Run et Rando Saint Valentin Salle des fêtes Laviron vendredi 6 février 2026.
Run et Rando Saint Valentin
Salle des fêtes Rue de la Salle des Fêtes Laviron Doubs
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06 23:00:00
Date(s) :
2026-02-06
En partenariat avec l’association Team510 de Pierrefontaine les Varans, Cyrille Jillard, auto entrepreneur éducatrice sportive, organise un événement nocturne sur le thème de la Saint Valentin.
Rando de 6km et course nature de 10km.
Accueil à partir de 18h.
Départ course en duo 10km à 19h, chronométrée par nos soins
Rando ou course de 6km juste après les coureurs.
Récompenses podiums
Lot offert à chaque participant
Marché local
Buvette et restauration .
Salle des fêtes Rue de la Salle des Fêtes Laviron 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 25 68 29 cyrille.jillard25@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Run et Rando Saint Valentin
L’événement Run et Rando Saint Valentin Laviron a été mis à jour le 2026-01-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS