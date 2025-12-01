Run Festival spécial Noël Côte à Côte Brest
Run Festival spécial Noël Côte à Côte Brest dimanche 21 décembre 2025.
Run Festival spécial Noël
Côte à Côte 29 Rue Voltaire Brest Finistère
Début : 2025-12-21 10:00:00
2025-12-21
Et si on se défoulait avant les fêtes ? Le Run Festival revient en version hivernale pour une matinée sportive, gourmande et pleine de bonne humeur. Tout déguisement en lien avec noël, soyez créatif !
3 parcours animés pour tous les niveaux 5 km, 7 km ou 10 km
Animations pour se mettre dans l’ambiance avec des lots à gagner
Buffet sucré-salé par La fine bouffe et Goulu
Côte à Côte 29 Rue Voltaire Brest 29200 Finistère Bretagne
