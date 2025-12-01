Run Festival spécial Noël Côte à Côte Brest

Run Festival spécial Noël

Côte à Côte 29 Rue Voltaire Brest

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Et si on se défoulait avant les fêtes ? Le Run Festival revient en version hivernale pour une matinée sportive, gourmande et pleine de bonne humeur. Tout déguisement en lien avec noël, soyez créatif !

⁠3 parcours animés pour tous les niveaux 5 km, 7 km ou 10 km

Animations pour se mettre dans l’ambiance avec des lots à gagner

Buffet sucré-salé par La fine bouffe et Goulu

