Run for climate Bois de Boulogne PARIS

C’est dans cet esprit que nous sommes fiers de lancer Run for Climate, un tout nouvel événement sportif et solidaire.

Course de 10 km à Paris

Dimanche 14 décembre 2025 au matin

Une course de 10km dans le Bois de Boulogne, pour le climat et pour le plaisir de courir ensemble. Chaque dossard compte, votre inscription soutient directement la Fondation PARC et la recherche pour le climat.

Challenge connecté

Du 10 au 21 novembre 2025

Courez ou marchez où vous voulez, quand vous voulez et rejoignez la communauté Run for Climate. Pour chaque kilomètre parcouru, c’est 1€ de promesse de don reversé à la Fondation PARC pour soutenir la recherche sur le climat.

Cette année, nous célébrons un anniversaire symbolique : les 10 ans de l’Accord de Paris sur le climat. Un moment fort pour rappeler l’urgence climatique et l’importance d’agir ensemble.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 08h00 à 14h00

payant

Challenge physique : 35 €

Challenge connecté : 10 €

Tout public.

Bois de Boulogne Bois de Boulogne 75016 PARIS