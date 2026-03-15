Run For Loan – 11e édition Hippodrome du Petit Port Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 12:30 – 19:30

Gratuit : non 10 € 10 € la place (dont 8 € sous forme de micro-prêt, reversés à nos instituts partenaires) Billetterie : https://pots.lydia.me/collect/run-for-loan-10323196/fr Tout public

Que vous soyez coureurs confirmés, amateurs ou débutants, vous êtes tous conviés à cette 11e édition de la Run for Loan ! Si vous avez envie de vous défouler tout en participant à un projet carritatif, cette course est faite pour vous. La Run For Loan est une course solidaire dont l’objectif est de promouvoir la microfinance et aider des personnes qui sont exclues du système bancaire classique au Pérou et au Togo à développer des projets ou à devenir indépendantes financièrement. Une partie du prix d’inscription se fait sous forme de prêts que nous envoyons aux instituts de microfinance partenaires et qui sont remboursés dans deux ans. Cet événement comprend 3 courses (5 km, 10 km et 15 km en relais à 3) qui se déroulent tout au long de la journée et sont ouvertes à tous (tous niveaux et tous âges). De plus, une fois sur place, vous pourrez également retrouver l’Arsla, une association engagée contre la maladie de Charcot (une pathologie neurodégénérative), qui sera présente tout au long de l’événement pour sensibiliser récolter des dons. A la fin de la course, nous pourrons nous retrouver autour d’un repas convivial, pour célébrer la fin d’une journée riche en efforts et émotions ! Nous vous attendons nombreux, que vous soyez supporters ou coureurs, pour passer un bon moment et soutenir tous nos projets ! Organisé par Axésud et le BDS Audencia

Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/ https://pots.lydia.me/collect/run-for-loan-10323196/fr



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