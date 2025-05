Run For Loan – Audencia Business School Nantes, 18 mai 2025 08:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 08:30 – 19:00

Gratuit : non Lien d’inscription : https://pots.lydia.me/collect/run-for-loan-9049257/fr 10€ l’inscription à une course (possibilité de participer à une deuxième course pour le même prix)Détails du prix : 70% de l’inscription se fait sous forme de prêts remboursés dans 2 ans Etudiants, adultes, enfants, familles, amis

La Run for Loan est de retour !!Coureur aguerri ou sportif du dimanche, vous êtes toutes et tous attendus à cette course solidaire. En équipe, en famille, seul ou simplement en tant que supporter, cet événement est FAIT POUR VOUS.Lieu : Parc du Château du TertreDate : 18 mai, de 8h30 à 19hLa Run For Loan est une course solidaire dont l’objectif est de promouvoir la microfinance et aider des personnes qui sont exclues du système bancaire classique au Pérou et au Togo à développer des projets ou à devenir indépendantes financièrement. Une partie du prix d’inscription se fait sous forme de prêts que nous envoyons aux institutions de microfinance partenaires et qui sont remboursés dans deux ans. Cet événement comprend 4 courses qui se déroulent tout au long de la journée et est ouvert à tous (petits et grands).De la musique, un point de restauration et diverses animations seront également présents.Venez profitez de cette journée avec nous ! Nous avons hâte de vous y voir.

Audencia Business School Nantes Nord Nantes 44300

02 40 37 34 34 https://www.audencia.com contact.communication@audencia.com 0616461627 https://axesud-audencia.com/