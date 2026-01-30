Run for Love À l’aise dans tes baskets Marmande

Run for Love À l’aise dans tes baskets

Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Dans le cadre de Marmande Terre d’Amour, l’action débute en beauté avec Run for Love, une course conviviale organisée par l’USMA Athlétisme. Dimanche 1er février, petits et grands sont invités à enfiler leurs baskets pour participer à une course ou marche de 5 ou 10 km sur un circuit en forme de cœur. Le lancement officiel sera donné en présence de Monsieur le Maire, marquant le top départ de cette journée placée sous le signe de l’amour et du sport. .

Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 81 00

English : Run for Love À l’aise dans tes baskets

As part of Marmande Terre d?Amour, the action kicks off in style with Run for Love, a friendly race organized by USMA Athlétisme. On Sunday February 1, young and old alike are invited to lace up their sneakers and take part in a 5 or 10 km run or walk.

