Run for Us 2026 cani cross ou marche

Rue de la Vallée de l’Eure Luisant Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Courez avec et pour les animaux avec Run For Us, une course au profit de la SPA de Chartres Refuge des Acacias.

Cette 7e édition de l’événement sportif et solidaire propose un parcours de 4 km et un de 8 km non chronométrés, que vous pouvez faire en courant ou en marchant, avec ou sans votre chien. Profitez également des stands d’information, de la tombola, des animations et de la restauration sur place ! Cet événement est organisé en partenariat avec des étudiants en ingénierie du campus chartrain de Polytech. Inscription sur place dès 10 h et en ligne. 6 .

Rue de la Vallée de l’Eure Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Run with and for animals with Run For Us, a race to benefit the Chartres SPA ? Refuge des Acacias.

L’événement Run for Us 2026 cani cross ou marche Luisant a été mis à jour le 2026-03-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES