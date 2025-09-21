Run in Fargues Fargues-Saint-Hilaire

Run in Fargues Fargues-Saint-Hilaire dimanche 21 septembre 2025.

Run in Fargues

Le Bourg Fargues-Saint-Hilaire Gironde

Tarif : 11 – 11 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Rendez-vous à Fargues Saint-Hilaire pour un événement sportif convivial et accessible à tous. Au programme, deux trails nature et une marche Le trail de 16 km (380 m D+) et la marche de 8 km partiront à 9 h 30. Le trail de 8 km (155 m D+) s’élancera à 10 h. Les parcours empruntent des sentiers accidentés, des chemins forestiers, des routes et même des passages privés, rendant l’expérience unique et variée. Un ravitaillement en cours de route sera proposé uniquement sur le 16 km. Toutes les courses bénéficieront d’un ravitaillement final et une buvette sera également disponible sur place. Le retrait des dossards se fera le samedi 20 septembre après-midi au Carré des forges à Fargues Saint-Hilaire. Un guichet exceptionnel sera ouvert le matin de la course jusqu’à 9 h dernier délai. inscriptions en ligne. .

Le Bourg Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine runningfargues@gmail.com

English : Run in Fargues

German : Run in Fargues

Italiano :

Espanol : Run in Fargues

L’événement Run in Fargues Fargues-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-07 par OT de l’Entre-deux-Mers