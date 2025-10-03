RUN IN LYON x HARi&CO Place Bellecour Lyon

RUN IN LYON x HARi&CO Place Bellecour Lyon vendredi 3 octobre 2025.

RUN IN LYON x HARi&CO 3 – 5 octobre Place Bellecour Métropole de Lyon

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-05T08:00:00 – 2025-10-05T15:00:00

À l’occasion de la Grande Semaine Végétale, HARi&CO organise le plus gourmand et grand apéro de France 100% végétal.

SAVE THE DATE : les 3, 4 et 5 octobre, on t’invite à prendre l’apéro végé le + gourmand de France, Place Bellecour à Lyon, pendant le week-end du Run in Lyon. ‍♀️

Au programme :

– Dégustations non-stop

– Une chill zone

– Des animations très fun

✊ Chez HARi&CO, on est partenaire officiel de cette course emblématique car on veut vous montrer qu’il est possible d’allier alimentation végétale et sport !

Dégustation gratuite & ouverte à tous.

Place Bellecour place bellecour lyon Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

