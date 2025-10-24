RUN – LE CEPAC SILO Marseille

RUN Début : 2026-05-20 à 20:00. Tarif : – euros.

LE BALLET JULIEN LESTEL PRESENTE PRÉSENTE : RUNDans un monde où tout s’accélère, Run est une métaphore de notre course quotidienne et capte l’essence de cette dynamique à travers la danse.C’est aussi une incitation à ralentir et à prendre conscience de notre corps et des émotions qu’il communique afin de retrouver un lien entre nous-mêmes et ce qui nous entoure et d’occuper notre place dans un collectif.À travers une chorégraphie dynamique et engageante, parfois même explosive, où chacun peut ressentir l’énergie et l’émotion qui en émanent, le ballet vise à établir un lien fort entre les danseurs et les spectateurs en les amenant à se questionner sur leur propre parcours.Avec un choix musical très varié, Run se veut une ode à la liberté de mouvement et à l’humanité sous toutes ses formes. Chorégraphie : Julien LestelMusique : Ólafur Arnalds, Angelo Badalamenti, Chet Baker, Christopher Bissonnette, Ludovico Einaudi, Eternal Eclipse, Ludwig Gõransson, Hendyamps Studio, Jacob Kirkegaard, A Winged Victory For The SullenLumière : Lo-Ammy VaimatapakoCostumes : BJL Durée : 64 min

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13