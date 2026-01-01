RUN LIKE FLOYD Saint-Estève

RUN LIKE FLOYD Saint-Estève samedi 24 janvier 2026.

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 18

Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 22:45:00

2026-01-24

Run Like Floyd revient pour enflammer la grande scène du Théâtre de l’Étang.
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95 

Run Like Floyd returns to set the Théâtre de l?Étang stage alight.

