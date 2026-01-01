RUN LIKE FLOYD

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 18

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:45:00

Date(s) :

2026-01-24

Run Like Floyd revient pour enflammer la grande scène du Théâtre de l’Étang.

.

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Run Like Floyd returns to set the Théâtre de l?Étang stage alight.

L’événement RUN LIKE FLOYD Saint-Estève a été mis à jour le 2026-01-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME