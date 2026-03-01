Run mam fée isaline

Truyes Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Run mam fee isaline Dimanche 29 mars 2026

Départ Château de Bel Aor

Deux parcours au choix

Un goûter sera offert à tous les participants

Venez courir avec nous pour un 5km ou 10km au choix !

Cette course est ouverte aux familles, amis, sportifs et amateurs pour petits et grands !

Un gouter sera offert à tous les participants et un mini-run adapté aux enfants sera également proposé.

Inscription sur Helloasso https://www.helloasso.com/associations/mam-fee-isaline/evenements/run-mam-fee-isaline 10 .

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

A stroll through our beautiful rolling countryside, wooded with a variety of species. Breathe in the scents of our forests, lined with streams and wild flowers, including magnificent orchids.

L’événement Run mam fée isaline Truyes a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme