Run mam fée isaline Truyes
Run mam fée isaline Truyes dimanche 29 mars 2026.
Run mam fée isaline
Truyes Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Run mam fee isaline Dimanche 29 mars 2026
Départ Château de Bel Aor
Deux parcours au choix
Un goûter sera offert à tous les participants
Venez courir avec nous pour un 5km ou 10km au choix !
Cette course est ouverte aux familles, amis, sportifs et amateurs pour petits et grands !
Un gouter sera offert à tous les participants et un mini-run adapté aux enfants sera également proposé.
Inscription sur Helloasso https://www.helloasso.com/associations/mam-fee-isaline/evenements/run-mam-fee-isaline 10 .
Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
A stroll through our beautiful rolling countryside, wooded with a variety of species. Breathe in the scents of our forests, lined with streams and wild flowers, including magnificent orchids.
L’événement Run mam fée isaline Truyes a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme