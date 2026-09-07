Run patrimoine : de tours en prieuré, Église Saint-Didier et ancien prieuré, Saint-Dier-d’Auvergne

Informations pratiques

Run patrimoine : de tours en prieuré Dimanche 20 septembre, 09h30 Église Saint-Didier et ancien prieuré Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Avec Jean-Charles Eozenou, accompagnateur en moyenne montagne

Le temps d’une sortie course à pied vous découvrez le patrimoine bâti et paysager du territoire : du prieuré casadéen de Saint-Dier au château de la Rochette, le patrimoine architectural est à l’honneur ! Inutile de regarder le chrono, la sortie est faite pour prendre le temps de contempler les beautés des sites sur lesquels vous emmènent un guide-conférencier et un accompagnateur de moyenne montagne.

Environ 200 mètres de D+ pour 11,5 km soit 14,5 km-offert. Prévoir eau, chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour

Église Saint-Didier et ancien prieuré 9 Rue de la Gendarmerie, 63520 Saint-Dier-d’Auvergne, France Saint-Dier-d’Auvergne 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Restes d’un ancien prieuré formant équerre entre les branches de laquelle est une cour dont le quatrième côté, au nord, est formé par l’ancienne église du prieuré. L’église est romane et semble remonter au XIe siècle. Elle se compose d’une nef de trois travées avec bas-côtés, et d’une abside circulaire flanquée de trois chapelles rayonnantes dont celle du centre est carrée. La troisième travée est carrée et celle des bas-côtés correspondants est plus élevée que les autres, servant autrefois à contrebuter le clocher qui s’élevait à la croisée. L’abside, voûtée en cul-de-four, est plus large que la nef. Cette dernière a été surélevée au XVIe siècle pour être fortifiée. Des échauguettes en témoignent encore sur le contrefort nord-ouest. ££Certaines parties du prieuré ont disparu, d’autres ont été modifiées, mais il subsiste de nombreuses traces des dispositions primitives (chapiteaux romans, salle voûtée d’arête, une autre voûté en berceau, deux escaliers à vis…). Tous ces bâtiments étaient couronnés par un chemin de ronde en pan de bois pouvant remonter au XVe siècle, et qui surmontait un mâchicoulis dont les corbeaux sont formés de pièces de bois superposées prolongeant le plancher haut de l’étage au dessous. Du côté intérieur, le chemin de ronde était fermé par une cloison mince en pans de bois, régulièrement percée de portes en bois et de fenêtres à vitraux.

Avec Jean-Charles Eozenou, accompagnateur en moyenne montagne

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