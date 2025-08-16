Run Ronie Run Rock’n Circus Route de Changé Yvré-l’Évêque

Sarthe

Run Ronie Run Rock’n Circus Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:30:00

fin : 2025-08-16 21:30:00

Date(s) :

2026-08-16

L’univers du rock et du cirque fusionné.

Run Ronie Run casse les codes du Rock et du Cirque ! L’univers du rock et du cirque fusionne. La bassiste, chanteuse, disparaitra le temps d’un morceau pour aller chanter sur son trapèze ou au tissu, accompagnée d’un acrobate au mât chinois et à la boule d’équilibre. Un instant suspendu au coeur des riffs de guitare et d’une batterie qui flirte entre rythmes aériens et rage. Un spectacle qui efface les frontières des genres et ouvre les yeux à l’émerveillement.

Gratuit .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

English :

A fusion of rock and circus.

German :

Die Welt des Rock und des Zirkus verschmelzen.

Italiano :

Una fusione di rock e circo.

Espanol :

Una fusión de rock y circo.

L’événement Run Ronie Run Rock’n Circus Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2025-06-13 par CDT72