Run Solidaire Place du Champ de Foire Percy-en-Normandie

Run Solidaire

Place du Champ de Foire Percy Percy-en-Normandie Manche

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

Défi course ou marche.

Boucle de 2km dans Percy.

Départ et arrivée place du Champ de Foire. 1€ le tour.

Objectif défi de parcourir le plus de kilomètres collectivement en 6h.

Ouvert à tous, inscirption sur place .

Place du Champ de Foire Percy Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42 communication@percyennormandie.fr

