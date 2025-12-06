Run Solidaire Place du Champ de Foire Percy-en-Normandie
Run Solidaire Place du Champ de Foire Percy-en-Normandie samedi 6 décembre 2025.
Run Solidaire
Place du Champ de Foire Percy Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Défi course ou marche.
Boucle de 2km dans Percy.
Départ et arrivée place du Champ de Foire. 1€ le tour.
Objectif défi de parcourir le plus de kilomètres collectivement en 6h.
Ouvert à tous, inscirption sur place .
Place du Champ de Foire Percy Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42 communication@percyennormandie.fr
English : Run Solidaire
L’événement Run Solidaire Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Villedieu-les-Poêles