Run your town Salon-de-Provence samedi 13 septembre 2025.

Samedi 13 septembre 2025 de 19h30 à 23h59.

Annulé ou fermé. Centre-ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : Samedi 2025-09-13 19:30:00

fin : 2025-09-13 23:59:00

2025-09-13

Cette année, la course Run Your Town vous invite à vivre une édition spéciale Jeux Olympiques !

Le centre-ville se transforme pour cette épreuve sportive avec de nombreux obstacles à franchir. Révélez le champion qui est en vous !



Inscriptions sur www.runyourtown.fr | INSCRIPTIONS PROCHAINEMENT .

Centre-ville Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This year, Run Your Town invites you to experience a special Olympic Games edition!

German :

Dieses Jahr lädt Sie der Lauf Run Your Town dazu ein, eine besondere Ausgabe der Olympischen Spiele zu erleben!

Italiano :

Quest’anno Run Your Town vi invita a vivere un’edizione speciale dei Giochi Olimpici!

Espanol :

Este año, Run Your Town te invita a vivir una edición especial de los Juegos Olímpicos

