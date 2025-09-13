Run your town Salon-de-Provence
Run your town Salon-de-Provence samedi 13 septembre 2025.
Run your town
Samedi 13 septembre 2025 de 19h30 à 23h59.
Annulé ou fermé. Centre-ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-13 19:30:00
fin : 2025-09-13 23:59:00
Date(s) :
2025-09-13
Cette année, la course Run Your Town vous invite à vivre une édition spéciale Jeux Olympiques !
Le centre-ville se transforme pour cette épreuve sportive avec de nombreux obstacles à franchir. Révélez le champion qui est en vous !
Inscriptions sur www.runyourtown.fr | INSCRIPTIONS PROCHAINEMENT .
Centre-ville Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
This year, Run Your Town invites you to experience a special Olympic Games edition!
German :
Dieses Jahr lädt Sie der Lauf Run Your Town dazu ein, eine besondere Ausgabe der Olympischen Spiele zu erleben!
Italiano :
Quest’anno Run Your Town vi invita a vivere un’edizione speciale dei Giochi Olimpici!
Espanol :
Este año, Run Your Town te invita a vivir una edición especial de los Juegos Olímpicos
L’événement Run your town Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme de Salon de Provence