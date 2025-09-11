RUN2K Challenge à Trélissac Trélissac

RUN2K Challenge à Trélissac Trélissac jeudi 11 septembre 2025.

RUN2K Challenge à Trélissac

Stade Firmin Daudou Trélissac Dordogne

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

2025-09-11 2025-09-12

L’Élan Sportif Trélissac Athlétisme propose une nouvelle édition du RUN2K Challenge au stade Firmin Daudou.

Deux rendez-vous sont programmés

> Mercredi 11 septembre de 18h15 à 19h45

> Jeudi 12 septembre de 18h15 à 19h45

Le principe est simple parcourir 2 km (ou davantage), seul ou entre amis.

L’événement est gratuit et ouvert à toutes et à tous.

Que l’on soit coureur confirmé ou simple amateur de sport, c’est l’occasion de partager un moment convivial avec l’EST Athlétisme.

06 25 74 61 32 guilletvb@yahoo.fr .

Stade Firmin Daudou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 74 61 32 guilletvb@yahoo.fr

English : RUN2K Challenge à Trélissac

Élan Sportif Trélissac Athlétisme offers a new edition of the RUN2K Challenge at the Firmin Daudou stadium.

> Wednesday, September 11 from 6:15pm to 7:45pm

> Thursday, September 12, 6:15pm to 7:45pm

The principle is simple: run 2 km (or more), alone or with friends

German : RUN2K Challenge à Trélissac

Der Élan Sportif Trélissac Athlétisme bietet eine neue Ausgabe der RUN2K Challenge im Stadion Firmin Daudou an.

> Mittwoch, 11. September von 18.15 bis 19.45 Uhr

> Donnerstag, 12. September von 18.15 bis 19.45 Uhr

Das Prinzip ist einfach: 2 km (oder mehr) allein oder mit Freunden zurücklegen

Italiano :

Élan Sportif Trélissac Athlétisme organizza un’altra edizione della RUN2K Challenge allo stadio Firmin Daudou.

> Mercoledì 11 settembre dalle 18.15 alle 19.45

> Giovedì 12 settembre dalle 18.15 alle 19.45

L’idea è semplice: correre 2 km (o più), da soli o in compagnia

Espanol : RUN2K Challenge à Trélissac

Elan Sportif Trélissac Athlétisme organiza una nueva edición del RUN2K Challenge en el estadio Firmin Daudou.

> Miércoles 11 de septiembre de 18.15 a 19.45 horas

> Jueves 12 de septiembre de 18h15 a 19h45

La idea es sencilla: correr 2 km (o más), solo o con amigos

