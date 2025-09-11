RUN2K Challenge à Trélissac Trélissac
RUN2K Challenge à Trélissac Trélissac jeudi 11 septembre 2025.
RUN2K Challenge à Trélissac
Stade Firmin Daudou Trélissac Dordogne
Début : 2025-09-11
fin : 2025-09-11
2025-09-11 2025-09-12
L’Élan Sportif Trélissac Athlétisme propose une nouvelle édition du RUN2K Challenge au stade Firmin Daudou.
Deux rendez-vous sont programmés
> Mercredi 11 septembre de 18h15 à 19h45
> Jeudi 12 septembre de 18h15 à 19h45
Le principe est simple parcourir 2 km (ou davantage), seul ou entre amis.
L’événement est gratuit et ouvert à toutes et à tous.
Que l’on soit coureur confirmé ou simple amateur de sport, c’est l’occasion de partager un moment convivial avec l’EST Athlétisme.
06 25 74 61 32 guilletvb@yahoo.fr .
Stade Firmin Daudou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 74 61 32 guilletvb@yahoo.fr
English : RUN2K Challenge à Trélissac
Élan Sportif Trélissac Athlétisme offers a new edition of the RUN2K Challenge at the Firmin Daudou stadium.
> Wednesday, September 11 from 6:15pm to 7:45pm
> Thursday, September 12, 6:15pm to 7:45pm
The principle is simple: run 2 km (or more), alone or with friends
German : RUN2K Challenge à Trélissac
Der Élan Sportif Trélissac Athlétisme bietet eine neue Ausgabe der RUN2K Challenge im Stadion Firmin Daudou an.
> Mittwoch, 11. September von 18.15 bis 19.45 Uhr
> Donnerstag, 12. September von 18.15 bis 19.45 Uhr
Das Prinzip ist einfach: 2 km (oder mehr) allein oder mit Freunden zurücklegen
Italiano :
Élan Sportif Trélissac Athlétisme organizza un’altra edizione della RUN2K Challenge allo stadio Firmin Daudou.
> Mercoledì 11 settembre dalle 18.15 alle 19.45
> Giovedì 12 settembre dalle 18.15 alle 19.45
L’idea è semplice: correre 2 km (o più), da soli o in compagnia
Espanol : RUN2K Challenge à Trélissac
Elan Sportif Trélissac Athlétisme organiza una nueva edición del RUN2K Challenge en el estadio Firmin Daudou.
> Miércoles 11 de septiembre de 18.15 a 19.45 horas
> Jueves 12 de septiembre de 18h15 a 19h45
La idea es sencilla: correr 2 km (o más), solo o con amigos
