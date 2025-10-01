Run2k Challenge au stade Livarot Rue du général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge
Run2k Challenge au stade Livarot Rue du général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge mercredi 1 octobre 2025.
Run2k Challenge au stade Livarot
Rue du général Leclerc Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 18:30:00
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
L’E.S.L. Running organise le Run2k Challenge (course à pied) le mercredi 1er octobre à 18h30 au stade de Livarot.
L’E.S.L. Running organise le Run2k Challenge (course à pied) le mercredi 1er octobre à 18h30 au stade de Livarot. .
Rue du général Leclerc Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 35 04 53 49
English : Run2k Challenge au stade Livarot
E.S.L. Running is organizing the Run2k Challenge (running) on Wednesday October 1 at 6.30pm at the Livarot stadium.
German : Run2k Challenge au stade Livarot
E.S.L. Running organisiert die Run2k Challenge (Laufwettbewerb) am Mittwoch, den 1. Oktober um 18:30 Uhr im Stadion von Livarot.
Italiano :
E.S.L. Running organizza la Run2k Challenge (corsa) mercoledì 1 ottobre alle 18.30 allo stadio Livarot.
Espanol :
E.S.L. Running organiza el Desafío Run2k (carrera a pie) el miércoles 1 de octubre a las 18.30 h en el estadio Livarot.
L’événement Run2k Challenge au stade Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme