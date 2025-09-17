Run2K Challenge Stade Daniel Barbarin Saint-Jean-d’Angély

Run2K Challenge Stade Daniel Barbarin Saint-Jean-d’Angély mercredi 17 septembre 2025.

Run2K Challenge

Stade Daniel Barbarin 100 faubourg d’Aunis Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : mercredi 17 septembre 2025
Début : 18:30:00
fin : 2025-09-17

Date(s) :
2025-09-17

Organisé par l’Athletic Club Angérien. Challenge gratuit accessible à tous.
English :

German :

Organisiert vom Athletic Club Angérien. Kostenlose Challenge für alle zugänglich.

Italiano :

Organizzato dall’Athletic Club Angérien. Sfida gratuita aperta a tutti.

Espanol :

Organizado por el Athletic Club Angérien. Desafío gratuito y abierto a todos.

L’événement Run2K Challenge Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme