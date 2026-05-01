RunColor le 30 mai 2026 (enfant dès 8 ans et adulte) La Séguinière
RunColor le 30 mai 2026 (enfant dès 8 ans et adulte) La Séguinière samedi 30 mai 2026.
La Séguinière
RunColor le 30 mai 2026 (enfant dès 8 ans et adulte)
Moulin de la Cour La Séguinière Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La billeterie est ouverte pour la nouvelle édition de la RunColor des Bledrunners !
Inscription uniquement sur HelloAsso
RDV le samedi 30 mai 2026 pour un départ à 17h au Moulin de la Cour à la Séguinière
– retrait des kits à partir de 15h30
– buvette sur place
– tarifs 8 € pour les 8/12 ans, 10 € à partir de 12 ans .
Moulin de la Cour La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire runcolorbled@gmail.com
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English :
L’événement RunColor le 30 mai 2026 (enfant dès 8 ans et adulte) La Séguinière a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Choletais