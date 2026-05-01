La Séguinière

RunColor le 30 mai 2026 (enfant dès 8 ans et adulte)

Moulin de la Cour La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La billeterie est ouverte pour la nouvelle édition de la RunColor des Bledrunners !

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RDV le samedi 30 mai 2026 pour un départ à 17h au Moulin de la Cour à la Séguinière

– retrait des kits à partir de 15h30

– buvette sur place

– tarifs 8 € pour les 8/12 ans, 10 € à partir de 12 ans .

Moulin de la Cour La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire runcolorbled@gmail.com

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English :

L’événement RunColor le 30 mai 2026 (enfant dès 8 ans et adulte) La Séguinière a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Choletais