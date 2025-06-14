Run’in Chalon Office de Tourisme Chalon-sur-Saône

Run’in Chalon Office de Tourisme Chalon-sur-Saône samedi 23 août 2025.

Run’in Chalon

Office de Tourisme 2-4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 09:00:00

fin : 2025-08-23 11:30:00

Date(s) :

2025-08-23

Courrons au fil des siècles pour retracer l’histoire de Chalon, de l’Antiquité à nos jours.

Laissez-vous guider par Marine, coach sportif et guide conférencière, pour remonter le temps et revivre l’histoire de Chalon sur Saône, l’un des principaux ports commerciaux de la Bourgogne à l’Antiquité.

Vous passerez de siècle en siècle à travers les rues de la ville, chargées d’histoire.

Pour terminer, un peu de réconfort après l’effort une dégustation de produits régionaux vous sera proposé.

Niveau sportif course à pied débutant (plusieurs arrêts pendant le parcours)

Conseils :

– L’aventure est accessible aux enfants à partir de 8 ans.

– Se munir d’une paire de basket et d’une tenue adaptée à la course à pied (niveau débutant) et de votre bouteille d’eau.

– En cas de problème médical connu, veuillez consulter votre médecin. Nous nous déchargeons de toutes responsabilités en cas de contre-indications médicales.

Billetterie accessible sur le site de l’Office de Tourisme de Chalon. .

Office de Tourisme 2-4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com

English : Run’in Chalon

German : Run’in Chalon

Italiano :

Espanol :

L’événement Run’in Chalon Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-07-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)