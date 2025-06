Run’In FAV – Turckheim 3 août 2025 10:00

Haut-Rhin

Run'In FAV 16 rue des Tuileries Turckheim Haut-Rhin

Dimanche 2025-08-03 10:00:00

2025-08-03

La Run’in FAV vous propose une course nature sur un nouveau parcours de 10.7 km à courir seul ou en relais de 2 au départ de Turckheim et au cœur du vignoble alsacien.

Cadeau et entrée à la Foire aux Vins compris ! Pour les 300 premiers inscrits, 5€ de remise sur le spectacle du 3 août de la Foire aux Vins.

Venez déguiser et repartez avec 2 places de concert pour « La Fav déraille » (2 gagnants choisis par un jury selon l’originalité du déguisement). .

16 rue des Tuileries

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 10 39 71 17 liberty.run68@gmail.com

English :

The Run?in FAV f is a 10.7km nature race to be run alone or in pairs (relay of 2: 5km each) through the Turckheim vineyards.

German :

Der Run?in FAV f bietet Ihnen einen Naturlauf über 10,7 km, den Sie allein oder zu zweit (Zweierstaffel: je 5 km) durch die Weinberge von Turckheim laufen können.

Italiano :

La Run?in FAV f è una corsa naturalistica di 10,7 km da percorrere da soli o in coppia (staffetta di 2: 5 km ciascuno) attraverso i vigneti di Turckheim.

Espanol :

La Run?in FAV f es una carrera por la naturaleza de 10,7 km para correr en solitario o en parejas (relevos de 2: 5 km cada uno) a través de los viñedos de Turckheim.

