Saint-Vincent-de-Paul

Run’In Pouy

5 6Rue du Pouy Saint-Vincent-de-Paul Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03 20:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Préparez les baskets, affûtez les sourires la Run’In Pouy est de retour !

Dans le cadre des incontournables Fêtes de Saint-Vincent-de-Paul, le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour souffler la 9ème bougie de sa course phare. Que vous veniez pour décrocher un chrono, pour le défi personnel ou simplement pour partager un bon moment entre amis, il y a forcément un parcours pour vous.

Après l’effort, la récompense “Tapas y Cocktails” !

Parce qu’une Run’In Pouy ne serait pas complète sans son après course, on troque le t-shirt de running pour la tenue de fête dès la ligne d’arrivée franchie pour une Soirée Tapas & Cocktails au son des Incognitos .

5 6Rue du Pouy Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 03 21 05 comitefetessvdp@gmail.com

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English : Run’In Pouy

L’événement Run’In Pouy Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Grand Dax