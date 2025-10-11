Run’in Rose Merville-Franceville-Plage

Run’in Rose Merville-Franceville-Plage samedi 11 octobre 2025.

Run’in Rose

Gymnase Michel D’Ornano Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

La Run’in Rose est une course solidaire de 24 h ouverte à tous, au profit de la lutte contre le cancer. En solo, duo ou équipe, venez parcourir une boucle de 7 km en bord de mer, dans une ambiance conviviale et engagée, les 11 et 12 octobre à Merville-Franceville-Plage.

La Run’in Rose est une course solidaire de 24 h ouverte à tous, au profit de la lutte contre le cancer. En solo, duo ou équipe, venez parcourir une boucle de 7 km en bord de mer, dans une ambiance conviviale et engagée ! .

Gymnase Michel D’Ornano Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 21 83

English : Run’in Rose

The Run?in Rose is a 24-hour charity race open to all, in aid of the fight against cancer. Solo, duo or team, come and run a 7 km loop along the seafront, in a friendly and committed atmosphere, on October 11 and 12 at Merville-Franceville-Plage.

German : Run’in Rose

Der Run?in Rose ist ein 24-stündiger Solidaritätslauf, an dem jeder teilnehmen kann und der dem Kampf gegen den Krebs zugute kommt. Laufen Sie am 11. und 12. Oktober in Merville-Franceville-Plage als Solist, Duo oder Team eine 7 km lange Schleife am Meer entlang, in einer freundlichen und engagierten Atmosphäre.

Italiano :

La Run?in Rose è una corsa di beneficenza di 24 ore aperta a tutti, a favore della lotta contro il cancro. In solitaria, in coppia o in squadra, l’11 e il 12 ottobre a Merville-Franceville-Plage si corre un anello di 7 km sul lungomare, in un’atmosfera amichevole e impegnata.

Espanol :

La Carrera de la Rosa es una carrera benéfica de 24 horas abierta a todos, a beneficio de la lucha contra el cáncer. Solo, en dúo o en equipo, ven a correr un bucle de 7 km por el paseo marítimo, en un ambiente amistoso y comprometido, los días 11 y 12 de octubre en Merville-Franceville-Plage.

L’événement Run’in Rose Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Normandie Pays d’Auge