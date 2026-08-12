Run’in Vitteaux Rdv espace polyvalent Vitteaux
dimanche 27 septembre 2026 · Rdv espace polyvalent · Vitteaux
Informations pratiques
Vitteaux
Run’in Vitteaux
Rdv espace polyvalent Chemin des Dames Vitteaux Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Pour la 6ème année consécutive, l’AFR de Vitteaux organise la course Run’in Vitteaux. Avec plus de 300 coureurs, la course Run’in Vitteaux propose 3 parcours
la GALOP’IN (10km)
la TROT’IN (6km)
la course Jeunes
Run’in Vitteaux est une course ouverte à tous, éco-responsable et valorisant le territoire, les produits et les savoirs faire de l’Auxois ! .
Rdv espace polyvalent Chemin des Dames Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté afr21350@gmail.com
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English : Run’in Vitteaux
L’événement Run’in Vitteaux Vitteaux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT des Terres d’Auxois