Run’in Vitteaux Rdv espace polyvalent Vitteaux

Informations pratiques

Vitteaux

Run’in Vitteaux

Rdv espace polyvalent Chemin des Dames Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Pour la 6ème année consécutive, l’AFR de Vitteaux organise la course Run’in Vitteaux. Avec plus de 300 coureurs, la course Run’in Vitteaux propose 3 parcours

la GALOP’IN (10km)

la TROT’IN (6km)

la course Jeunes

Run’in Vitteaux est une course ouverte à tous, éco-responsable et valorisant le territoire, les produits et les savoirs faire de l’Auxois ! .

Rdv espace polyvalent Chemin des Dames Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté afr21350@gmail.com

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English : Run’in Vitteaux

L’événement Run’in Vitteaux Vitteaux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT des Terres d’Auxois