Running Crossfit et Mojito Compiègne

Running Crossfit et Mojito

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20

20

Tarif adulte

Début : 2025-10-03 17:30:00

fin : 2025-10-05

Auteur Laurent Arnoult

Genre Comédie

Il parait que l’apéro passe toujours mieux après une bonne séance de sport… Qu’en pensez-vous ?

Découvrez le quotidien de « Step by Step », une salle de sport tout à fait normale… ce qui ne l’empêche pas de voir passer quelques adhérents très particuliers…

Entre l’incompréhension des termes anglo-saxons, des différents muscles à travailler et autres boissons protéinées, attention, ça va transpirer sévère !

Alors, que vous soyez accro au sport ou un simple sportif du dimanche, une chose est sûre cette comédie musclera vos zygomatiques ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

