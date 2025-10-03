Running Crossfit et Mojito Compiègne
Running Crossfit et Mojito Compiègne vendredi 3 octobre 2025.
Running Crossfit et Mojito
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 20 – 20 –
20
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 17:30:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-05
Auteur Laurent Arnoult
Genre Comédie
Il parait que l’apéro passe toujours mieux après une bonne séance de sport… Qu’en pensez-vous ?
Découvrez le quotidien de « Step by Step », une salle de sport tout à fait normale… ce qui ne l’empêche pas de voir passer quelques adhérents très particuliers…
Entre l’incompréhension des termes anglo-saxons, des différents muscles à travailler et autres boissons protéinées, attention, ça va transpirer sévère !
Alors, que vous soyez accro au sport ou un simple sportif du dimanche, une chose est sûre cette comédie musclera vos zygomatiques ! 20 .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Running Crossfit et Mojito Compiègne a été mis à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme