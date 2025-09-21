Running découverte Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété Valenciennes

gratuit sans réservation – bonne condition physique

Késako ? Il s’agit d’un running de 45 min ouvert à tous, y compris aux débutants, et gratuit. Il commence à 9 heures et se termine à 9h45 par une petite collation offerte.

Point de performance ici (le parcours fait 3 à 4 km maximum) mais une façon ludique et originale de courir à la découverte du bâti.

Dimanche 21 septembre – 9h00 – durée : 0h45

Départ de l’Office de Tourisme – Mont-de-Piété

Accès libre sans réservation

Office du tourisme de Valenciennes métropole – Mont de Piété 12 place verte 59300 valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France Bienvenue au Mont de Piété; l'espace d'accueil et d'animation inédit de l'Office de Tourisme. Venez-y pour un moment unique de partage et d'échanges et repartez riche d'expériences valenciennoises. accès 12 Place verte 59300 Valenciennes (près du laboratoire)

