Running Man Saint-Affrique

Dans un futur proche, The Running Man est l’émission numéro un à la télévision un jeu de survie impitoyable où des candidats, appelés les Runners, doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels, sous l’œil avide d’un public captivé.

Interdit 12 ans

Chaque jour passé augmente la récompense à la clé — et procure une dose d’adrénaline toujours plus intense. Ben Richards, ouvrier désespéré prêt à tout pour sauver sa fille gravement malade, accepte l’impensable participer à ce show mortel, poussé par Dan Killian, son producteur aussi charismatique que cruel. Mais personne n’avait prévu que Ben, par sa rage de vivre, son instinct et sa détermination, devienne un véritable héros du peuple… et une menace pour tout le système. Alors que les audiences explosent, le danger monte d’un cran. Ben devra affronter bien plus que les Hunters il devra faire face à un pays entier accro à le voir tomber.

19 novembre 2025 en salle | 2h 14min | Action, Science Fiction, Thriller

De Edgar Wright

| Par Edgar Wright, Michael Bacall

Avec Glen Powell, Josh Brolin, William H. Macy

Titre original The Running Man .

English :

In the near future, The Running Man is TV?s number one show: a ruthless survival game in which contestants, called Runners, must escape from professional killers for 30 days, watched by a captive audience.

German :

In einer nahen Zukunft ist The Running Man die Nummer eins im Fernsehen: ein gnadenloses Überlebensspiel, bei dem die Kandidaten, die sogenannten Runner, 30 Tage lang vor professionellen Killern fliehen müssen, während sie von einem gefesselten Publikum begierig beobachtet werden.

Italiano :

In un futuro prossimo, The Running Man è il programma televisivo numero uno: uno spietato gioco di sopravvivenza in cui i concorrenti, noti come Runner, devono sfuggire a killer professionisti per 30 giorni, osservati da un pubblico prigioniero.

Espanol :

En un futuro próximo, The Running Man es el programa número uno de la televisión: un despiadado juego de supervivencia en el que los concursantes, conocidos como Runners, deben escapar de asesinos profesionales durante 30 días, observados por un público cautivo.

