Running minds ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

Running minds ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost samedi 20 septembre 2025.

Running minds

ARGELES-GAZOST 17 rue du Général Leclerc Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Rejoignez-nous pour un Running Minds, une course communautaire unique proposée par la Kilian Jornet Foundation, en collaboration avec NNorma.

Et si on repensait cette pratique qui existe depuis la nuit des temps ?

À quoi ressemblera le trail dans 10 ans ? Entre performance, relation à la nature et enjeux environnementaux, ouvrons le débat ensemble.

La Maison de la Montagne et la Kilian Jornet Foundation vous invitent à participer à un Running Minds une expérience unique qui mêle course, réflexion et convivialité.

En courant ensemble, nous créerons un espace de discussion autour de

– l’avenir du trail et du sport outdoor,

– la relation entre sport et nature,

– la place de la montagne dans nos vies.

Guidés par des experts et inspirés par la démarche de la Fondation, chaque foulée sera l’occasion d’apprendre, d’échanger et de repenser notre lien au vivant.

Après la course retour à la Maison de la Montagne pour prolonger les échanges lors d’un moment convivial.

Au programme du retour

-Apéritif partagé

-Bières artisanales locales

-Fromages & charcuteries de la vallée

Offerts par la Maison de la Montagne et la Kilian Jornet Foundation

Une soirée qui allie sport, réflexion et plaisir de se retrouver un running entre copains, mais pas comme les autres.

Places limitées inscription obligatoire.

ARGELES-GAZOST 17 rue du Général Leclerc Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

Join us for a Running Minds, a unique community run proposed by the Kilian Jornet Foundation, in collaboration with NNorma.

How about rethinking a sport that’s been around since the dawn of time?

What will trail running look like in 10 years’ time? Between performance, relationship with nature and environmental issues, let’s open the debate together.

La Maison de la Montagne and the Kilian Jornet Foundation invite you to take part in a Running Minds: a unique experience combining running, reflection and conviviality.

By running together, we’ll create a space for discussion around

– the future of trail running and outdoor sports,

– the relationship between sport and nature

– the place of mountains in our lives.

Guided by experts and inspired by the Foundation?s approach, each stride will be an opportunity to learn, exchange and rethink our relationship with the living world.

After the race: return to the Maison de la Montagne to extend the exchanges during a convivial moment.

Return program:

-Shared aperitif

-Local craft beers

-Valley cheeses and charcuterie

Offered by the Maison de la Montagne and the Kilian Jornet Foundation

An evening that combines sport, reflection and the pleasure of getting together? running with friends, but unlike any other.

Places limited? registration required.

German :

Begleiten Sie uns bei einem Running Minds, einem einzigartigen Gemeinschaftslauf, der von der Kilian Jornet Foundation in Zusammenarbeit mit NNorma angeboten wird.

Was wäre, wenn wir diese seit Urzeiten bestehende Praxis neu überdenken würden?

Wie wird der Trail in 10 Jahren aussehen? Lassen Sie uns gemeinsam die Debatte zwischen Leistung, Beziehung zur Natur und Umweltfragen eröffnen.

Das Maison de la Montagne und die Kilian Jornet Foundation laden Sie ein, an einem Running Minds teilzunehmen: eine einzigartige Erfahrung, die Laufen, Nachdenken und Geselligkeit miteinander verbindet.

Indem wir gemeinsam laufen, schaffen wir einen Raum für Diskussionen rund um

– die Zukunft des Trailrunnings und des Outdoor-Sports,

– die Beziehung zwischen Sport und Natur,

– den Platz der Berge in unserem Leben.

Unter der Anleitung von Experten und inspiriert durch den Ansatz der Stiftung wird jeder Lauf eine Gelegenheit sein, zu lernen, sich auszutauschen und unsere Verbindung zum Leben neu zu überdenken.

Nach dem Lauf: Rückkehr in die Maison de la Montagne, um den Austausch bei einem gemütlichen Beisammensein fortzusetzen.

Programm für die Rückfahrt

-Gemeinsamer Aperitif

-Lokale handwerklich gebraute Biere

-Käse und Wurstwaren aus dem Tal

Angeboten von der Maison de la Montagne und der Kilian Jornet Foundation

Ein Abend, der Sport, Reflexion und das Vergnügen, sich zu treffen, miteinander verbindet… ein Running unter Freunden, aber nicht wie die anderen.

Begrenzte Plätze ? Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Unitevi a noi per una Running Minds, una corsa comunitaria unica nel suo genere, organizzata dalla Fondazione Kilian Jornet in collaborazione con NNorma.

Che ne dite di ripensare uno sport che esiste dalla notte dei tempi?

Come sarà il trail running tra 10 anni? Apriamo il dibattito sulle prestazioni, sul nostro rapporto con la natura e sulle questioni ambientali.

La Maison de la Montagne e la Fondazione Kilian Jornet vi invitano a partecipare a un Running Minds: un’esperienza unica che unisce corsa, riflessione e convivialità.

Correndo insieme, creeremo uno spazio di discussione su

– il futuro del trail running e dello sport all’aria aperta,

– il rapporto tra sport e natura

– il posto della montagna nella nostra vita.

Guidati da esperti e ispirati dall’approccio della Fondazione, ogni corsa sarà un’occasione per imparare, scambiare idee e ripensare il nostro rapporto con il mondo vivente.

Dopo la corsa: ritorno alla Maison de la Montagne per una chiacchierata amichevole.

Programma di ritorno:

-Un aperitivo condiviso

-Birre artigianali locali

-Formaggi e salumi della valle

Omaggio della Maison de la Montagne e della Fondazione Kilian Jornet

Una serata che unisce sport, riflessione e il piacere di stare insieme, di correre con gli amici, ma diversa da tutte le altre.

Posti limitati e iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Únete a nosotros en Running Minds, una carrera comunitaria única organizada por la Fundación Kilian Jornet en colaboración con NNorma.

¿Qué te parece repensar un deporte que existe desde la noche de los tiempos?

¿Cómo será el trail running dentro de 10 años? Abramos el debate sobre el rendimiento, nuestra relación con la naturaleza y las cuestiones medioambientales.

La Maison de la Montagne y la Fundación Kilian Jornet te invitan a participar en un Running Minds: una experiencia única que combina carrera, reflexión y convivencia.

Corriendo juntos, crearemos un espacio de debate en torno a

– el futuro del trail running y del deporte al aire libre

– la relación entre deporte y naturaleza

– el lugar de la montaña en nuestras vidas.

Guiados por expertos e inspirados por el enfoque de la Fundación, cada carrera será una oportunidad para aprender, intercambiar ideas y repensar nuestra relación con el mundo vivo.

Después de la carrera: regreso a la Maison de la Montagne para una charla amistosa.

En el programa de vuelta:

-Un aperitivo compartido

-Cervezas artesanales locales

-Quesos y embutidos del valle

Cortesía de la Maison de la Montagne y de la Fundación Kilian Jornet

Una velada que combina deporte, reflexión y el placer de reunirse… corriendo con amigos, pero sin igual.

Plazas limitadas, inscripción obligatoria.

