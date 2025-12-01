Running Minds avec la Fondation Kilian Jornet Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Running Minds avec la Fondation Kilian Jornet

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Running Minds, c’est un nouveau format imaginé par la Fondation Kilian Jornet courir 5 à 7 km tout en échangeant avec des experts locaux.

Un moment qui relie sport, science et environnement dans un cadre simple et accessible à tous.

Une expérience collective pour s’inspirer et réfléchir autrement.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

Running Minds is a new format devised by the Kilian Jornet Foundation: run 5 to 7 km while talking to local experts.

A moment that links sport, science and the environment in a simple setting accessible to all.

A collective experience for inspiration and new ways of thinking.

