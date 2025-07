#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in Amsterdam Live Viewing Route D’Istres Martigues

#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in Amsterdam Live Viewing Route D’Istres Martigues samedi 9 août 2025.

#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in Amsterdam Live Viewing

Samedi 9 août 2025 de 19h45 à 22h. Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – EUR

Début : Samedi 2025-08-09 19:45:00

fin : 2025-08-09 22:00:00

2025-08-09

Les préventes sont ouvertes pour le #RUNSEOKJIN_EP.TOUR in Amsterdam Live Viewing, Un événement exceptionnel au cinéma Le palace à Martigues.

De Goyang au Japon, en passant par l’Amérique du Nord jusqu’à l’Europe, Jin, membre emblématique de BTS, entame un voyage inoubliable pour retrouver son ARMY bien-aimé à l’occasion de sa toute première tournée solo.

Ne manquez pas cette expérience unique vibrez au rythme de ses plus belles performances, en direct d’Amsterdam, diffusées dans notre salle de cinéma LE PALACE.



Découvrez des titres exclusifs de son deuxième album solo Echo , ainsi que les incontournables de Happy , son premier album solo.

Réservez vos places dès maintenant et vivez un moment intense de musique, d’émotion et de passion… sur grand écran.

Une soirée dédiée à tous les ARMY… à ne surtout pas manquer ! .

Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Pre-sales are now open for the #RUNSEOKJIN_EP.TOUR in Amsterdam Live Viewing, an exceptional event at Le palace cinema in Martigues.

German :

Der Vorverkauf für die #RUNSEOKJIN_EP.TOUR in Amsterdam Live Viewing, Ein außergewöhnliches Event im Kino Le palace in Martigues ist eröffnet.

Italiano :

Aperte le prevendite per il #RUNSEOKJIN_EP.TOUR ad Amsterdam? Live Viewing, un evento eccezionale al cinema Le palace di Martigues.

Espanol :

Ya está abierta la preventa para el #RUNSEOKJIN_EP.TOUR en Ámsterdam Live Viewing, un evento excepcional en el cine Le palace de Martigues.

