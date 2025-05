Ruper Ordorika x Indigo – Chapelle Sainte Catherine Sare, 1 juin 2025 17:00, Sare.

Pyrénées-Atlantiques

Ruper Ordorika x Indigo Chapelle Sainte Catherine 1455 Sarako errebidea Sare Pyrénées-Atlantiques

Kattalin Elizalde (5e collège de Seaska) a été inauguré en 2023. Actuellement, 170 élèves y sont scolarisés en immersion.

En première partie, nous aurons l’occasion de découvrir le projet Indigo d’Eneko Lamothe, professeur d’éducation physique au Collège KEI. Le jeune homme Senpertar écrit de douces chansons folk avec beaucoup de personnalité.

Ensuite Ruper Ordorika. Il est l’une des figures marquantes de la musique basque. Il combine la poésie et la mélodie à travers le chant depuis plus de quatre décennies. Le chanteur d’Oñati combine des mélodies basques traditionnelles avec des touches de folk, de rock, d’americana, de jazz et de musique alternative. Il accorde une grande importance aux paroles et a mis en musique des textes de certains des poètes basques les plus importants, tels que Joseba Sarrionandia, Bernardo Atxaga ou Lizardi.

Entre les deux groupes surprises des étudiants. .

Chapelle Sainte Catherine 1455 Sarako errebidea

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14

