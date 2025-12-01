Rupture à domicile Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20 21:30:00

2025-12-20

Texte et mise en scène Tristan Petitgirard

Avec Isabelle Vitari, Loup-Denis Élion, Cyril Garnier

À partir de 12 ans

Vous n’osez pas lui dire ? On le fait à votre place !

RÉSUMÉ

Un soir, Éric Vence, fondateur de Rupture à domicile , est missionné par Hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé de la quitter. C’est là qu’Éric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a 7 ans sans la moindre explication.

Un trio amoureux inédit se met alors en place l’ex, la femme et le futur-ex. C’est le début d’un poker menteur explosif dont personne ne ressortira indemne…

Une version remastérisée de la comédie à succès avec un tout nouveau casting trois étoiles Isabelle Vitari (Nos chers voisins), Loup-Denis Élion (Scènes de ménage) et Cyril Garnier (On ne demande qu’à en rire).

Tristan Petitgirard a été nommé dans la catégorie Auteur Francophone aux Molières 2015 pour Rupture à domicile et a été récompensé du Molière 2019 de la Mise en scène pour La Machine de Turing.

Production LES THEATRALES présente, en ccord avec le Théâtre Rive Gauche, Atelier Théâtre Actuel et La Bonne intention. .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

