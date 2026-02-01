Rupture anthropologique Institut d’études avancées de Paris PARIS

Du 16 février au 15 juin 2026, l’IEA de Paris organise, à l’initiative de sa présidente Bettina Laville, conseillère d’État honoraire, un cycle de 4 conférences consacré au thème de la « Rupture Anthropologique».

On entend de manière récurrente que « nous vivons une époque de rupture(s) » ou que « nous vivons une époque de transition », expressions qui tendent à remplacer ce qui prévalait encore il y a deux ou trois ans. Or ces deux mouvements sont simultanément visibles : ils se complètent et parfois s’entrechoquent.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, sur le perron de Matignon, avait déclaré le 10 septembre dernier : « Il va falloir des ruptures, et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. » De son côté, le Premier ministre canadien Mark Carney, lors du Forum de Davos, commence son intervention par : « Nous sommes au cœur d’une rupture, pas d’une transition. ».

On voit ainsi que le concept de rupture, perçu par les peuples et les dirigeants comme espoir, menace ou vertige, irrigue profondément la réflexion sur notre époque. Christian Salmon, écrivain et chercheur, le qualifie même de « vraie rupture anthropologique ». En effet, l’inversion des valeurs et le travestissement de la réalité étendent cette rupture anthropologique à de nombreux domaines de nos vies, tant publiques que privées.

Programe détaillé

Ce cycle de réflexion, organisé par Bettina Laville, présidente de l’IEA de Paris, Conseillère d’Etat honoraire et fondatrice, présidente d’honneur du Comité 21 se composera de 4 séances sur ce thème :

Séance 1 – 16 février 2026 de 17h à 19h

Le sens de la rupture : philosophique et contemporain

Cette séance inaugurale interrogera le sens du mot « rupture », en l’illustrant par la rupture des liens, sous un angle philosophique, et en examinant ce qu’elle signifie dans le monde actuel.

Sous l’initiative et l’animation de Bettina Laville, présidente de l’IEA de Paris et conseillère d’État honoraire, cet événement réunira Bertrand Badie, politiste, spécialiste des relations internationales, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, chercheur et écrivain, ainsi que Nassim El Kabli, producteur délégué de l’émission Avec philosophie sur France Culture et chargé de cours de philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Séance 2 – 13 avril 2026 – de 18h à 20h

Rupture géopolitique

Nous aborderons les bouleversements du monde, en montrant comment l’irruption de figures. politiques comme Trump ou les crises environnementales créent des « points de rupture ». Ces ruptures influencent directement le destin des sociétés, bouleversant valeurs, alliances et horizons.

Séance 3 – 11 mai 2026 – de 18h à 20h

Rupture anthropologique et éthique

Cette séance traitera de la rupture dans la sphère éthique et bioéthique, du choc des convictions intimes qu’elle provoque, et de l’instrumentalisation possible de la rupture au nom d’un humanisme idéalisé.

Séance 4 et dernière séance – 15 juin 2026 – de 18h à 20h

Ruptures technologiques

Pour cette dernière séance, nous examinerons les ruptures technologiques, qui, pour certains, pourraient modifier l’espèce humaine ou le fonctionnement du cerveau, et, pour d’autres, représenter une véritable révolution d’émancipation humaine.

Sommes-nous en train de vivre une simple transition… ou une véritable rupture de notre rapport au monde ?

Cette question traverse aujourd’hui les débats publics, politiques et intellectuels.

Du lundi 16 février 2026 au lundi 15 juin 2026 :

gratuit

Séances uniquement en présentiel à l’IEA de Paris (Salles des Gardes – 1er étage Hôtel de Lauzun, 17 quai d’Anjou, Paris 4)

Inscription obligatoire (formulaire d’inscription dédié pour chaque séance – places limitées).

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-16T01:00:00+01:00

fin : 2026-06-16T01:59:59+02:00

Date(s) :

Institut d’études avancées de Paris 17, Quai d’Anjou 75004 Hôtel de LauzunPARIS

https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/rupture-anthropologique information@paris-iea.fr



Afficher la carte du lieu Institut d’études avancées de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

