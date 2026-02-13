Rural, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin

Rural Mardi 24 février, 20h00 Cinéma François-Truffaut Essonne

Seance en presence du realisateur du film, Edouard Bergeon

Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Ile-de-France

Cine rencontre – Edouard Bergeon (« Au Nom de la Terre ») nous plonge dans la vie de Jérôme Bayle, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité. Avec humour et tendresse, i… Cinéma François-Truffaut Rural