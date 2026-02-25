Rural en fête ! #2 Salle des fêtes Lein Roc’h Kergrist-Moëlou

Rural en fête ! #2

Salle des fêtes Lein Roc’h Rue de l’École Kergrist-Moëlou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée dansante à tendance bal folk, aux multiples univers musicaux (post-pop, reggae-dub, forró, folk).

Au programme Initiation danse folk, concert déjanté des Thousand Degrees, sélection reggae-dub-digital (Faya Bal), danses folk (Congrega du Rêve) et danses forró (Saïra).

Food-truck et buvette sur place.

Organisé par les jeunes du MRJC 22 .

Salle des fêtes Lein Roc’h Rue de l’École Kergrist-Moëlou 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 80 32 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rural en fête ! #2 Kergrist-Moëlou a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh