Rural Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Rural

Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Edouard Bergeon nous plonge dans la vie de Jérôme Bayle, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité. Avec humour et tendresse, il dresse un portrait sensible de l’agriculture familiale française d’aujourd’hui et de ceux qui se battent pour la faire perdurer.

Votre cinéma CGE de Pontonx vous propose ce film documentaire suivi d’un ciné discussion autour d’un verre de l’amitié avec des producteurs locaux.

Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Rural

Edouard Bergeon plunges us into the life of Jérôme Bayle, a charismatic farmer from the South-West of France and a national figure of rural life. With humor and tenderness, he paints a sensitive portrait of French family farming today, and of those who fight to keep it going.

