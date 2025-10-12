Ruralia Gémenos

Annulé en cas de mauvais temps. Dans le village Gémenos Bouches-du-Rhône

foire artisanale et animalière. Animations toute la journée

Bougre ! RURALIA remet ça !

Dimanche 12 octobre, la foire aux bestiaux, à l’artisanat et aux produits du terroir remonte en selle.

Cette 15eme édition promet d’offrir d’agréables moments en famille, entourés de poules, chevaux, moutons, rapaces, loups… ou bien encore de taureaux !

La fête battra son plein toute la journée avec une pléthore d’animations. Rendez-vous dès 9h pour galoper de stands en spectacles ! .

Dans le village Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 04 40

English :

craft and animal fair. Entertainment all day long

German :

handwerks- und Tiermesse. Animationen den ganzen Tag über

Italiano :

fiera dell’artigianato e degli animali. Intrattenimento per tutto il giorno

Espanol :

feria de artesanía y animales. Entretenimiento durante todo el día

