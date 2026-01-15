Ruralité Avons-nous droit aux mêmes services ? Foyer rural Heugas

Ruralité Avons-nous droit aux mêmes services ?

Foyer rural 2 place de la Gelouze Heugas Landes

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Cette rencontre-échange éclaire sur les enjeux actuels des services publics et services d’intérêt général en zones peu denses, grâce aux regards croisés entre chercheur, acteurs de terrain et citoyens.

Le Grand Témoin est François Taulelle, universitaire, géographe, expert des territoires ruraux, auteur de Égalité, solidarité, accessibilité Les renoncements de l’État (2024)..

Il sera accompagné de 2 maires ruraux Serge Pomarez, maire de Heugas et Didier Gaugeacq, maire de Cassen aux territoires bien différents. .

Foyer rural 2 place de la Gelouze Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 26 47 34 frer.landes@gmail.com

