RURALITÉ EN LUMIÈRE LA PLUS GRANDE CRÈCHE LUMINEUSE DU MONDE Pieusse

RURALITÉ EN LUMIÈRE LA PLUS GRANDE CRÈCHE LUMINEUSE DU MONDE

Route de Pomas Pieusse Aude

Début : 2025-11-30 16:30:00

fin : 2025-12-07 20:30:00

2025-11-30

Cette année, lancement de Ruralité en Lumière la plus grande crèche lumineuse du Monde , avec plus de 765 santons.

Venez avant la tombée de la nuit et observez les 1500 lanternes solaires qui s’allument une à une sous vos yeux lorsque le jour baisse.

Elles emmagasinent l’énergie solaire au long de la journée et vous la restituent le soir pour le bonheur des petits et des grands.

Vous pouvez vous promener au cœur de la nuit au milieu du champ des lucioles et vous installer confortablement pour profiter de cette ambiance poétique.

Vous vivrez ainsi une expérience unique dans la magie de la nuit et pourrez-vous amuser avec nos jeux en bois à la lueur des lanternes.

Des santons écologiques, renouvelables, qui n’émettent pas de co², qui vous offrent un spectacle époustouflant et vous font découvrir le savoir-faire des artisans de notre région.

Venez découvrir qui se cache derrière certains de nos santons.

Fermé lundi et jeudi hors vacances scolaires.

Route de Pomas Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 6 60 99 75 96 contact@saintandre-latuilerie.fr

English :

This year sees the launch of Ruralité en Lumière: la plus grande crèche lumineuse du Monde , with over 765 santons.

Come before nightfall and watch the 1,500 solar lanterns light up one by one before your very eyes as daylight fades.

They store up solar energy throughout the day and give it back to you in the evening, to the delight of young and old alike.

You can take a walk in the heart of the firefly field at night, and make yourself comfortable to enjoy the poetic atmosphere.

You’ll enjoy a unique experience in the magic of the night, and can play with our wooden games by lantern light.

Eco-friendly, renewable and CO2-neutral, our santons offer a breathtaking spectacle and showcase the skills of local artisans.

Come and discover who’s behind some of our santons.

Closed Mondays and Thursdays except during school vacations.

German :

Dieses Jahr: Start von Ruralité en Lumière: la plus grande crèche lumineuse du Monde (Landleben im Licht: die größte Lichtkrippe der Welt) mit mehr als 765 Santons.

Kommen Sie vor Einbruch der Dunkelheit und beobachten Sie die 1500 Solarlaternen, die eine nach der anderen vor Ihren Augen aufleuchten, wenn der Tag sich neigt.

Sie speichern die Sonnenenergie den ganzen Tag über und geben sie am Abend wieder ab, um Groß und Klein zu erfreuen.

Sie können einen nächtlichen Spaziergang durch das Feld der Glühwürmchen machen und es sich bequem machen, um die poetische Atmosphäre zu genießen.

Sie werden so eine einzigartige Erfahrung im Zauber der Nacht machen und können sich mit unseren Holzspielen im Schein der Laternen vergnügen.

Ökologische, erneuerbare und CO2-freie Krippenfiguren bieten Ihnen ein atemberaubendes Schauspiel und lassen Sie das Know-how der Handwerker aus unserer Region entdecken.

Entdecken Sie, wer sich hinter einigen unserer Santons verbirgt.

Montag und Donnerstag außerhalb der Schulferien geschlossen.

Italiano :

Quest’anno viene lanciato Ruralité en Lumière: il più grande lettino illuminato del mondo , con oltre 765 santoni.

Venite prima del tramonto e guardate le 1500 lanterne solari accendersi una ad una sotto i vostri occhi al calar del sole.

Immagazzinano l’energia del sole durante il giorno e la restituiscono la sera, per la gioia di grandi e piccini.

Potete passeggiare nel cuore della notte in mezzo al campo di lucciole e mettervi comodi per godere di questa atmosfera poetica.

Vivrete un’esperienza unica nella magia della notte e potrete divertirvi con i nostri giochi in legno alla luce delle lanterne.

I nostri santoni sono eco-compatibili, rinnovabili, non emittenti e offrono uno spettacolo mozzafiato che permette di scoprire le abilità degli artigiani della nostra regione.

Venite a scoprire chi c’è dietro alcuni dei nostri santoni.

Chiuso il lunedì e il giovedì, tranne durante le vacanze scolastiche.

Espanol :

Este año se presenta Ruralité en Lumière: la cuna iluminada más grande del mundo , con más de 765 santones.

Venga antes de que anochezca y vea cómo se encienden una a una las 1.500 linternas solares ante sus propios ojos cuando se pone el sol.

Almacenan la energía del sol durante todo el día y te la devuelven al anochecer, para deleite de grandes y pequeños.

Puede dar un paseo en plena noche en medio del campo de luciérnagas y ponerse cómodo para disfrutar de esta poética atmósfera.

Disfrutará de una experiencia única en la magia de la noche, y podrá divertirse con nuestros juegos de madera a la luz de los farolillos.

Nuestros santones son ecológicos, renovables, no emiten gases y ofrecen un espectáculo sobrecogedor que le permitirá descubrir las habilidades de los artesanos de nuestra región.

Venga a descubrir quién está detrás de algunos de nuestros santones.

Cerrado los lunes y jueves, excepto durante las vacaciones escolares.

