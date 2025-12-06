RURALITÉ EN LUMIÈRE LA PLUS GRANDE CRÈCHE LUMINEUSE DU MONDE Pieusse

RURALITÉ EN LUMIÈRE LA PLUS GRANDE CRÈCHE LUMINEUSE DU MONDE

Route de Pomas Pieusse Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:30:00

fin : 2026-02-02 20:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Ouverte

– du 6 au 7 décembre (inauguration le 6 décembre)

– les mercredis 10, 17 décembre

– du 12 au 14 décembre

– du 19 décembre au 4 janvier

– les mercredis 7, 14, 21, 28 janvier

– du 9 au 11, du 16 au 18, du 23 au 25 janvier, du 30 au 2 février.

Cette année, lancement de Ruralité en Lumière la plus grande crèche lumineuse du Monde , avec plus de 765 santons.

Venez avant la tombée de la nuit et observez les 1500 lanternes solaires qui s’allument une à une sous vos yeux lorsque le jour baisse.

Elles emmagasinent l’énergie solaire au long de la journée et vous la restituent le soir pour le bonheur des petits et des grands.

Vous pouvez vous promener au cœur de la nuit au milieu du champ des lucioles et vous installer confortablement pour profiter de cette ambiance poétique.

Vous vivrez ainsi une expérience unique dans la magie de la nuit et pourrez-vous amuser avec nos jeux en bois à la lueur des lanternes.

Des santons écologiques, renouvelables, qui n’émettent pas de co², qui vous offrent un spectacle époustouflant et vous font découvrir le savoir-faire des artisans de notre région.

Venez découvrir qui se cache derrière certains de nos santons.

Route de Pomas Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 6 60 99 75 96 contact@saintandre-latuilerie.fr

English :

Open

– december 6 to 7 (opening on December 6)

– wednesday, December 10, 17

– december 12 to 14

– december 19 to January 4

– wednesdays, January 7, 14, 21, 28

– january 9 to 11, 16 to 18, 23 to 25, 30 to 2.

This year sees the launch of Ruralité en Lumière la plus grande crèche lumineuse du Monde , with over 765 santons.

Come before nightfall and watch the 1,500 solar lanterns light up one by one before your very eyes as daylight fades.

They store up solar energy throughout the day and give it back to you in the evening, to the delight of young and old alike.

You can take a walk in the heart of the firefly field at night, and make yourself comfortable to enjoy the poetic atmosphere.

You’ll enjoy a unique experience in the magic of the night, and can play with our wooden games by lantern light.

Eco-friendly, renewable and CO2-neutral, our santons offer a breathtaking spectacle and showcase the skills of local artisans.

Come and discover who’s behind some of our santons.

