Ruralité et mobilié Créons notre avenir Pamplie

Pamplie vendredi 13 février 2026.

Salle des fêtes Pamplie Deux-Sèvres

Début : 2026-02-13
Ciné rencontre autour de la mobilité douce sur le territoire
Salle des fêtes de Pamplie
Vendredi 13 février 2026 à 19h
Entrée gratuite, possibilité de co-voiturage
Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.
Contact 06 74 19 38 66   .

Salle des fêtes Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 38 66 

