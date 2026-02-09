Ruralité et mobilié Créons notre avenir Pamplie
Salle des fêtes Pamplie Deux-Sèvres
Gratuit
Ciné rencontre autour de la mobilité douce sur le territoire
Vendredi 13 février 2026 à 19h
Entrée gratuite, possibilité de co-voiturage
Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.
Contact 06 74 19 38 66 .
Salle des fêtes Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 38 66
