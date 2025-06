Rurban Festival Buis-les-Baronnies 28 juin 2025 16:00

Drôme

Rurban Festival Plateau des Tuves Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2025-06-28 16:00:00

fin : 2025-06-28 01:00:00

2025-06-28

2025-06-29

Le Rurban Festival c’est deux jours de fête, de partage, de sports, d’arts, tout mélangé, pour toutes et tous, autour des cultures urbaines et rurales. Rendez-vous estival incontournable des Baronnies depuis de nombreuses années !

Plateau des Tuves

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 30 53 93 bougeonsaveclesjeunes@gmail.com

English :

The Rurban Festival is two days of festivities, sharing, sports and the arts, all mixed together, for all and sundry, around urban and rural cultures. An unmissable summer event in the Baronnies for many years now!

German :

Das Rurban Festival ist ein zweitägiges Fest, bei dem geteilt wird, Sport getrieben wird, Kunst gemacht wird, alles gemischt, für alle und jeden, rund um die städtischen und ländlichen Kulturen. Seit vielen Jahren ein unumgängliches Sommerereignis in den Baronnies!

Italiano :

Il Rurban Festival è una due giorni di festa, condivisione, sport e arte, che si mescolano, per tutti e tutte, intorno alle culture urbane e rurali. Da molti anni è un appuntamento estivo imperdibile nelle Baronnies!

Espanol :

El Rurban Festival son dos días de fiesta, convivencia, deporte y arte, mezclados, para todos los públicos, en torno a las culturas urbanas y rurales. Desde hace muchos años, es una cita ineludible del verano en las Baronnies

