RURban Noz Trail Daoulas

RURban Noz Trail

Place du Valy Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 18:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

La 2eme RURban Noz Trail de Daoulas pour le Loperhethon vous invite à découvrir les chemins creux de Daoulas lors d’une expérience nocturne haute en couleur !

Cette course nocturne propose deux distances adaptées à différents niveaux

– Un parcours de 5 km départ 18h.

– Un parcours de 10 km (deux tours de circuit) départ 19h15.

Pour les marcheurs qui veulent découvrir le circuit, possibilité de départs libres entre 16h00 et 17h00 au plus tard (inscriptions 6 € sur place).

Les départs arrivées se font de la place du Valy à Daoulas.

Les participants évolueront sur des chemins creux pittoresques qui traversent la commune et font découvrir des lieux emblématiques, avec un dénivelé notable de 127 mètres par tour.

Lampe frontale est obligatoire pour tous les participants.

Maximum de 300 participants par course.

L’épreuve soutient l’AFM Téléthon, donnant une dimension solidaire à votre engagement sportif.

Une ambiance conviviale vous attend à l’arrivée avec la distribution de soupe et de vin chaud.

Retrait des dossards le Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00à 16h00 au Super U Daoulas, puis sur place jusque 19h00.

Organisé par le Loperhethon, avec la coopération de Ribines Logonna, l’intégralité des bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon.

Inscriptions sur Klikego, jusqu’au 09/01/26, 18h au plus tard https://www.klikego.com/inscription/2eme-rurban-noz-trail-de-daoulas-pour-le-loperhethon-2026/course-a-pied-running/1475354249825-12 .

Place du Valy Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 07 17 28

