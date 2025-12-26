RUR@LINETTE France services Permanences

Agen-d’Aveyron Aveyron

Début : Jeudi 2026-01-08

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-22 2026-02-05 2026-02-19 2026-03-05 2026-03-19 2026-04-02 2026-04-16 2026-04-30 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-25

14h à 17h À côté de la mairie (les jeudis PAIRS). Des conseillères vous accompagnent et vous conseillent dans vos démarches administratives. 06 42 79 23 04 ou ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

Pour les permanences, rendez vous sur:

https://aveyron.famillesrurales.org/403/la-rurlinette .

Agen-d’Aveyron 12630 Aveyron Occitanie +33 6 42 79 23 04 ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

English :

2pm to 5pm Next to the town hall (PAIRS Thursdays). Our advisors are on hand to help you with all your administrative formalities. 06 42 79 23 04 or ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

