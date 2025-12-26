RUR@LINETTE France services Permanences

Flavin Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-15

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-29 2026-02-12 2026-02-26 2026-03-12 2026-03-26 2026-04-09 2026-04-23 2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18

14h-17h devant la salle polyvalente (les jeudis IMPAIRS). Des conseillères vous accompagnent et vous conseillent dans vos démarches administratives. 06 42 79 23 04 ou ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

Pour les permanences, rendez vous sur:

https://aveyron.famillesrurales.org/403/la-rurlinette .

Flavin 12450 Aveyron Occitanie +33 6 42 79 23 04 ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

14h-17h in front of the salle polyvalente (Thursdays IMPAIRS). Our advisors can help and advise you on administrative procedures. 06 42 79 23 04 or ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

L’événement RUR@LINETTE France services Permanences Flavin a été mis à jour le 2025-12-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)