RUR@LINETTE France services Permanences Pont-de-Salars

Pont-de-Salars Aveyron

Début : 2025-07-10

fin : 2025-11-27

2025-07-10 2025-07-24 2025-09-04 2025-09-18 2025-10-02 2025-10-16 2025-11-13 2025-11-27 2025-12-11

14h-17h devant l’office de tourisme (les jeudis PAIRS). Des conseillères vous accompagnent et vous conseillent dans vos démarches administratives. 06 42 79 23 04 ou ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

Pour les permanences, rendez vous sur:

https://aveyron.famillesrurales.org/403/la-rurlinette .

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 42 79 23 04 ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

English :

14h-17h in front of the tourist office (Thursdays PAIRS). Our advisors are on hand to help you with all your administrative formalities. 06 42 79 23 04 or ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

German :

14:00-17:00 Uhr vor dem Fremdenverkehrsamt (donnerstags PAIRS). Beraterinnen begleiten und beraten Sie bei Ihren Behördengängen. 06 42 79 23 04 oder ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

Italiano :

14.00-17.00 davanti all’ufficio del turismo (giovedì). I nostri consulenti sono a disposizione per aiutarvi e consigliarvi in tutte le formalità amministrative. 06 42 79 23 04 o ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

Espanol :

de 14.00 a 17.00 h frente a la oficina de turismo (los jueves). Nuestros asesores están a su disposición para ayudarle y aconsejarle en todos los trámites administrativos. 06 42 79 23 04 o ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

